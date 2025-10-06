Квартиру экс-депутата Юрия Напсо обыскали по делу об изнасиловании помощницы

Следователи провели обыск в служебной квартире бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, которого подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы в марте 2023 года. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации источника в правоохранительных органах, следы преступления, включая биологические, могли сохраниться, поскольку владелец жилья спешно покинул его и больше не возвращался. В ходе обыска изъяли несколько предметов, которые могут иметь отношение к преступлению.

Юрий Напсо опроверг информацию об обысках в беседе с «Ъ». «Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляла мне претензий в связи с якобы домогательствами», — заявил он.

С апреля 2023 года экс-парламентарий находится за границей. Сначала он уехал в Минск, затем переехал в Ереван. В мае того же года Госдума прекратила его полномочия из-за длительного отсутствия на заседаниях.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Юрий Напсо опроверг обвинения в изнасиловании своей 19-летней помощницы, назвав их «заказным фейком».