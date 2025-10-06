Депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области раскритиковал деятельность действующего губернатора в сфере архитектуры и градостроительства, в частности, по реализации проекта театрального сквера, расположенного рядом со зданием облправительства. То, что сделано, он назвал «издевательством над здравым смыслом и людьми». Те, кто курировал проект благоустройства ульяновского Театрального сквера, или уже уволились, или под следствием, или отбывают наказание в колонии. Архитекторы считают, что в будущем при наличии политической воли руководителей Ульяновска и региона восстановить нормальный и эстетичный облик Театрального сквера еще можно, и это не потребует очень больших средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще зимой мэрия в лице "Стройзаказчика" расторгла с подрядчиком контракт на благоустройство "странного сквера", при этом приняла и полностью оплатила все работы

Фото: Александр Варюхин

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, избранный в 2021 году депутатом Госдумы от Ульяновской области, неожиданно в своем Telegram-канале раскритиковал действующего губернатора Алексея Русских за благоустройство Театрального сквера в Ульяновске.

«Когда я работал губернатором Ульяновской области, я мечтал перед своим драмтеатром, который рядом с Соборной площадью (на Соборной площади расположено здание облправительства с резиденцией губернатора.— “Ъ”), создать именно вот такую Театральную площадь, как здесь, перед Большим театром»,— сказал господин Морозов, демонстрируя на видео ландшафтный дизайн и обилие цветов на площади у Большого театра в Москве. Он заметил, что «конечно, не успел, не получилось» преобразить Театральную площадь в Ульяновске, а то, что сегодня сделано, — «это, конечно, издевательство над здравым смыслом, да и над людьми». «Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из руководителей города Симбирска (современного Ульяновска) и Симбирской губернии — Ульяновской области замахнется на это и сделает эту величественную площадь у себя в городе. И я точно буду помогать»,— заявил депутат Госдумы.

Контракт на благоустройство Театрального сквера в Ульяновске стоимостью 59,9 млн руб. в марте 2023 года по итогам открытого конкурса был заключен с ООО «ДСК Стандарт», признанным победителем. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 95% должны были поступить из федерального бюджета.

Согласно контракту, благоустройство следовало завершить к 1 августа 2023 года. В него входили работы по планировке территории, ремонту инженерных сетей, устройству тротуаров из плитки, наружного освещения, переливных бассейнов, посадке красных кленов и мелколистных лип, установке светильников-афиш, скамеек и урн. Сроки исполнения работ по контракту постоянно срывались. 14 февраля 2025 года было подписано допсоглашение о продлении сроков исполнения контракта до 31 декабря 2025 года, однако уже 26 февраля 2025 года было подписано соглашение о расторжении контракта «по соглашению сторон» с приемкой всех фактически выполненных работ и их оплатой в размере 59,7 млн руб.

Фактически работы можно считать завершенными лишь весной 2025 года, хотя и тогда было отмечено много недоделок: отваливалась облицовочная плитка «переливного бассейна», сам бассейн не работал, часть краснолистных кленов (семь деревьев) не прижилась и высохла. За срыв сроков исполнения мунконтракта мэрии пришлось вернуть в федеральный бюджет более 20 млн руб., при этом, как пояснили «Ъ» в администрации города, мэрия взыскала с подрядчика штрафные санкции в размере 1,5 млн руб.

Проект фактической реконструкции Театральной площади, в основу которого лег эскизный проект московского архбюро «Мегабудка», лоббировала и поддерживала прибывшая из Москвы советник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова (уволилась и покинула Ульяновск 29 октября 2023 года), курировал проект первый заместитель губернатора Игорь Эдель (в феврале 2025 года приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство и получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Многие архитекторы и общественники изначально заявляли, что проект реконструкции Театрального сквера вообще нельзя было ни утверждать, ни допускать к реализации, поскольку его исполнение с «улицей красных фонарей» и афишными пилонами, «похожими на надгробия», «только испортило сложившийся облик Театральной площади». Как сообщал в соцсети «ВКонтакте» заслуженный архитектор Ульяновской области, член Единого градсовета при губернаторе региона Олег Владимиров, еще до начала реализации проекта, в 2022 году, на Едином градсовете архитекторы высказали недовольство концепцией «Мегабудки» по скверу Языковых и Театральному скверу, даже министр культуры региона Евгения Сидорова «смело раскритиковала» проект «Мегабудки» «за отсутствие идентичности решений по скверу Языковых и Театральной площади», однако в конце заседания председательствовавший первый заместитель губернатора Игорь Эдель «аннулировал все озвученные на градсовете замечания».

ООО «ДСК Стандарт» было создано в сентябре 2017 года. 100% компании принадлежит Анне Месропян, первоначально директором был Айк Агекян, с 2019 года компанию возглавила его сестра Асмик Аракелян. По итогам 2023 года компания имела выручку 202 млн руб., чистую прибыль – 7 млн руб. Компания известна тем, что регулярно становится победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству города. По данным сервиса rusprofile.ru, компания участвовала в роли поставщика работ и услуг в 121 закупке на общую сумму 1,9 млрд руб. Асмик Аракелян также фигурировала в качестве взяткодателя в уголовном деле бывшего замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной, признанной виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговоренной облсудом к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб. (по данным следствия, более 150 тыс. руб. Елена Чупахина получила за урегулирование вопроса по актам выполненных работ при строительстве Театральной площади в Ульяновске и реконструкции площади Советов в Димитровграде). В июле троим руководителям компании «ДСК Стандарт» были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 150 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Архитектор Олег Владимиров считает, что если в будущем у руководителей региона и областного центра хватит политической воли, то восстановить нормальный и эстетичный облик Театрального сквера еще есть возможность. По его мнению, это не потребует очень больших средств, просто нужны грамотные архитекторы, которые смогут убрать все лишнее и гармонизировать перспективу с общим обликом города, а для начала ликвидировать эти оранжевые афишные пилоны, похожие на надгробия.

Сергей Титов, Ульяновск