В Ульяновске руководству стройкомпании предъявлено обвинение в мошенничестве

В пятницу вечером Железнодорожный районный суд Ульяновска отправил под домашний арест троих фигурантов уголовного дела из руководства одной из строительной компаний, которая занималась ремонтов дорог и другими видами благоустройства по муниципальным и государственным контрактам в Ульяновске и Димитровграде. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Согласно данным сайта Железнодорожного суда Ульяновска, рассматривавшего ходатайство следствия о мере пресечения, следствие настаивало на заключении обвиняемых под стражу, однако суд не согласился с доводами следствия.

В ведомстве «Ъ» пояснили, что на основании материалов оперативных разработок УЭБиПК УМВД в отношении руководства строительной компании возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 150 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В УМВД подробностей мошенничества не раскрывают, но сообщают, что «мошенничество совершалось при исполнении контрактов на ремонт дорог», «несколько миллионов ущерба».

Источники, близкие к ведомству, сообщили «Ъ-Волга», что речь идет о строительной компании «ДСК Стандарт» (ООО). Ранее, в среду, в этой компании прошли обыски. Задержаны были трое фигурантов, имеющих отношение к руководству компании. Фамилий задержанных в УМВД не называют, но отмечают, что всем троим накануне предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемые вину не признают.

ООО «ДСК Стандарт» было создано в сентябре 2017 года. 100% компании принадлежит Анне Месропян, первоначально директором был Айк Агекян, с 2019 года компанию возглавила его сестра Асмик Аракелян. По итогам 2023 года, компания имела выручку 202 млн руб., чистую прибыль 7 млн руб. Компания известна тем, что регулярно становится победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству города. По данным сервиса rusprofile.ru, компания участвовала в роли поставщика работ и услуг в 121 закупке на общую сумму 1,9 млрд руб. Также известность компания получила в связи с многочисленными проблемами по исполнению госконтракта на благоустройство Театрального сквера в Ульяновске. Асмик Аракелян также фигурировала в качестве взяткодателя в уголовном деле бывшей замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной, признанной виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговоренной облсудом к восьми с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск