Ульяновский областной суд ужесточил наказание бывшей замминистра ЖКХ региона

В среду Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего замминистра ЖКХ и строительства региона Елены Чупахиной и апелляционное представление прокуратуры на приговор Ленинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Елена Чупахина в конце апреля 2025 года была приговорена Ленинским райсудом Ульяновска к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. Экс-чиновницу признали виновной в пяти эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Также решением суда конфисковано ее имущество на общую сумму 9 млн рублей.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», следствием и судом было установлено, что 60-летняя директор департамента городской среды регионального минЖКХ, а в дальнейшем замминистра ЖКХ и строительства Елена Чупахина в период с 2021 по 2023 год получала от представителей компаний взятки в размере от 120 тыс. руб. до 3 млн руб. «за содействие в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов» в рамках региональной госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» (по этим контрактам велись строительство, реконструкция и ремонт парков, скверов, площадей на территории Ульяновка, Димитровграда, Барыша, Инзы и Карсуна). Гособвинитель требовал для обвиняемой наказания в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. На следствии и в суде Елена Чупахина фактически признала свою вину, но заявляла, что никак не могла повлиять на решения соответствующих комиссий, и фактически просто обманывала взяткодателей (то есть, совершала мошенничество. — «Ъ»)

При рассмотрении в облсуде апелляционной жалобы адвокат Кристина Хованская настаивала, что ее подзащитная не являлась стороной исполнения госконтракта, в ее полномочия входили лишь обязанности по предоставлению и субсидий муниципальным образования, она не могла повлиять на победу компаний в торгах. В связи с этими доводами адвокат просила переквалифицировать дело на мошенничество в особо крупном размере. Сама Елена Чупахина призналась, что вводила подрядчиков в заблуждение, осознала, что является мошенницей, просила учесть ее возраст и не лишать свободы.

Прокуратура Ульяновской области в апелляционном представлении, напротив, указала на необоснованное применение судом первой инстанции ст. 64 УК РФ (предусматривающей возможность назначения наказания ниже низшего предела), настаивая на исключении из приговора этой статьи (связанную с признанием вины и явкой с повинной) и на ужесточении наказания.

Облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и согласился с доводами прокуратуры, изменив наказание на более жесткое: восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах МСУ на срок 4,5 года.

Адвокат Ксения Хованская в беседе с «Ъ-Волга» заявила, что решение коллегии облсуда «однозначно будет обжаловано в кассационной инстанции».

Приговор вступил в законную силу.

Сергей Титов, Ульяновск