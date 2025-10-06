Благоустройство набережной в Таганроге оценили в 1,2 млрд рублей

Второй и третий этапы благоустройства Пушкинской набережной в Таганроге оценили в 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Первый этап завершили в 2024 году. Работы на следующих этапах включают берегоукрепление на протяжении 2 км и благоустройство 5,5 га променадной зоны.

Так, планируется устранить аварийные участки подпорной стены протяженностью 830 м и благоустроить 1,2 га променада.

Мария Хоперская