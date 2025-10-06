ВСУ обстреляли пожарную часть рядом с Запорожской АЭС

Пожарная часть в 1,2 км от Запорожской атомной электростанции подверглась обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Персонал станции не пострадал. Разрушения в результате атаки незначительны, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Эти провокационные действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, жизненно важного для обеспечения ее безопасности»,— следует из заявления. Руководство ЗАЭС уведомило об обстрелах инспекторов Международного агентства по атомной энергии, присутствующих на станции. Ранее в МАГАТЭ сообщили, что зафиксировали обстрелы возле объекта.

С 23 сентября энергоснабжение ЗАЭС осуществляется за счет резервных дизель-генераторов из-за обстрелов ЛЭП «Днепровская». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о восстановлении основного питания станции.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия взяла ее под контроль в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).