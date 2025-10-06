Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали обстрелы рядом с Запорожской АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. О повреждениях не сообщается.

«Руководство станции заявило, что зафиксировало два обстрела в 1,25 км от периметра станции. Обстрел увеличивает риски для ядерной безопасности ЗАЭС, которая уже почти две недели отключена от внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси»,— уточняется в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.

Запорожская АЭС с 23 сентября работает без внешнего электроснабжения из-за обстрелов ЛЭП «Днепровская». Станция впервые столь долгий срок работает на резервных дизельных электрогенераторах. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял в случившемся Россию. Российская сторона считает ответственной Украину. Рафаэль Гросси назвал ситуацию на станции серьезной. Он обсуждает с российской и украинской сторонами восстановление питания ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Лусине Баласян