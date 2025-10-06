На Кубани задержали 15 федеральных розыскников при проверке домов

Полиция Краснодарского края совместно с казаками и народными дружинами провела операцию «Правопорядок» в 27 муниципалитетах региона, в ходе которой задержала 15 федеральных розыскников, раскрыла 29 преступлений и пресекла более 900 административных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 1,5 тыс. сотрудников проверили около 6 тыс. частных домов. В ходе рейдов в Абинском районе обнаружили жителя, который выращивал коноплю на приусадебном участке. Изъяли около 5 кг наркосодержащих растений.

Правоохранители конфисковали 1,6 л немаркированного алкоголя и 600 единиц безакцизного табака. В баре Геленджика изъяли 60 л нелегального алкоголя. В магазине города-курорта обнаружили 600 л пива без разрешительных документов.

В отношении предпринимателей составили протоколы об административных правонарушениях по статье 14.16 КоАП РФ.

Алина Зорина