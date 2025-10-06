Группе российских туристов удалось покинуть Мадагаскар

Обратившаяся за помощью группа российских туристов выехала из Мадагаскара. Об этом сообщили в посольстве РФ в Антананариву. 25 сентября в стране начались протесты против отключений электроэнергии и воды.

«Обстановка в Антананариву продолжает оставаться непростой: практически ежедневно проходят манифестации с противостоянием с силами правопорядка»,— сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Большинство продуктовых магазинов, заправок и ресторанов уже возобновили работу, добавили в посольстве. За помощью в диппредставительство обратилась только одна группа российских туристов. Данных о пострадавших россиянах не поступало.

По данным ООН, во время беспорядков погибли как минимум 22 человека, пострадали более ста. 29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил правительство в отставку, однако акции не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии.

