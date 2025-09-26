Островитяне не стали молчать

Правительство Мадагаскара ввело комендантский час в Антананариву после масштабных протестов, для подавления которых полиции пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщает радиостанция RFI, вышедшие на улицы люди протестовали против длительных отключений электроэнергии и подачи воды. В ходе столкновений погибли как минимум пять человек, есть пострадавшие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Антананариву Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Полиция использовала слезоточивый газ для подавления протестов в Антананариву Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Демонстранты в Антананариву блокируют дорогу Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Протесты в Антананариву Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Полиция использовала слезоточивый газ для подавления протестов в Антананариву Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Демонстранты в Антананариву блокируют дорогу Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

Протестные настроения в Антананариву начали набирать обороты на этой неделе. Организуясь через соцсети, жители столицы выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии.

Мадагаскар входит в число стран мира с самым низким уровнем дохода: средняя ежемесячная зарплата после уплаты налогов составляет $154. Как результат, 75% населения живет за чертой бедности. При этом, по словам тех жителей столицы, где доступ к электричеству все же есть, бывают дни, когда вода и свет отключаются на 10–12 часов.

На фоне нараставших требований 24 сентября власти запретили в стране любые акции протеста. Но уже на следующий день мадагаскарцы вновь вышли на улицы с плакатами «Давайте не будем молчать», «Люди, проснитесь!», «Вода и электричество — базовые человеческие нужды» и попытались колоннами дойти до центра города, по пути разрушая устроенные полицией кордоны. Часть протестующих принялась громить магазины, банки, поджигать покрышки и кучи мусора, были случаи вандализма в домах видных чиновников и министров. Произошло несколько взрывов, вспыхнули пожары в жилых кварталах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мадагаскарские полицейские во время протестов Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Протесты в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Протестующие в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Последствия протестов в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Мадагаскарские полицейские во время протестов Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Протесты в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Протестующие в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Последствия протестов в Мадагаскаре Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

Власти назвали эти события попыткой государственного переворота и ввели в столице комендантский час, который действует с 19 часов вечера до 5 утра. Сообщается, что комендантский час будет действовать «на все время восстановления порядка в столице и стране». Сегодня в Антананариву и ближайших населенных пунктах закрыты все учебные заведения, улицы патрулируют усиленные наряды полиции.

Президент страны Андри Радзуэлина пока не комментирует ситуацию. В 2023 году он был переизбран на третий срок, а свое первое президентство получил благодаря военному перевороту. Оппозиция бойкотировала выборы 2023 года, и лишь половина зарегистрированных избирателей в стране приняла участие в голосовании. Как отмечают многие эксперты, за время правления президента Радзуэлина экономика страны не показала заметного роста, так же, как и доходы населения.

Алена Миклашевская