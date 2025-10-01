Протесты на Мадагаскаре продолжаются и после отставки правительства

Полиция и спецслужбы Мадагаскара использовали слезоточивый газ для разгона акций протеста, которые возобновились в Антананариву. Как отмечает AFP, протестующие вновь вышли на улицы столицы, несмотря на то что президент страны Андри Радзуэлина выполнил одно из их главных требований и отправил правительство в отставку.

Участники новых протестов заявляют, что отставка правительства — лишь «небольшая победа», а они требуют «реальных перемен, верховенства закона». Организаторы протестов распространяют в соцсетях призывы к народу проснуться и предупреждают власти, что «борьба не прекратится, пока не будут достигнуты цели».

Нынешние протесты стали самыми масштабными с момента переизбрания Андри Радзуэлины на третий срок в 2023 году. Поводом стали регулярные отключения электроэнергии и воды. В ходе столкновений с полицией погибли 22 человека и более 100 пострадали. ООН осудила использование огнестрельного оружия против мирных протестующих и прохожих. Для восстановления порядка в конце прошлой недели в столице власти ввели комендантский час. 29 сентября президент отправил в отставку правительство, извинился за бездействие министров и обратился к нации с заверениями о том, что хочет создать пространство для диалога с молодежью. Он также пообещал обеспечить нормальный доступ к электроэнергии и водоснабжению.

Алена Миклашевская