Сторонница Дональда Трампа возглавила CBS News

Американская медиакорпорация Paramount Skydance объявила о покупке новостной интернет-платформы The Free Press. Также компания сообщила, что основательница платформы Бари Вайсс станет главным редактором CBS News — новостной службы телекомпании CBS, принадлежащей Paramount. Она будет подчиняться непосредственно гендиректору Paramount Skydance Дэвиду Эллисону.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

За последний год Дэвид Эллисон, как и его отец, миллиардер Ларри Эллисон, вошли в окружение президента США Дональда Трампа. По поводу назначения госпожи Вайсс Дэвид Эллисон заявил, что «большинство в стране жаждет сбалансированных и основанных на фактах новостей».

Бари Вайсс, которой сейчас 41 год, за свою карьеру сотрудничала со многими изданиями, включая израильское Haaretz и американские The Wall Street Journal и The New York Times. В 2021 году она ушла из NYT, чтобы создать The Free Press. Она неоднократно заявляла, что противостоит woke-повестке и культуре отмены. Также госпожа Вайсс известна жесткой поддержкой Израиля, она говорила, что любая поддержка палестинцев является антисемитизмом. Во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США госпожа Вайсс довольно активно критиковала его. Однако сейчас ее рассматривают как одного из союзников Дональда Трампа в медиасреде.

Дональд Трамп неоднократно критиковал CBS News. В прошлом году, будучи кандидатом в президенты, он подал иск на $20 млн к CBS News, заявив, что телеканал отредактировал интервью другого кандидата в президенты Камалы Харрис и тем самым ввел зрителей в заблуждение. В мае стало известно об отставке гендиректора CBS News Венди Макмахон. В июле Paramount согласилась заплатить $16 млн для урегулирования иска.

Яна Рождественская