В Ростовской области исследовали более 36 тысяч тонн свеклы нового урожая

Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» с июня по 3 октября 2025 года исследовал более 36 тыс. тонн свеклы нового урожая, выращенной в Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

По данным лаборатории, продукцию проверили на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Специалисты определяли наличие токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), радионуклидов (стронций-90, цезий-137), генетически модифицированных организмов, микробиологических показателей, нитратов и нитритов, санитарно-паразитологических параметров, а также остаточные количества действующих веществ пестицидов.

«Свекла является питательным продуктом, она богата витаминами B, C, A, K и микроэлементами. Ее сохранность требует особых условий — контроля вентиляции и влажности», К 1 октября убрано 62,3% площадей, которые в этом году составили 17,9 тыс. га. Валовой сбор на указанную дату достиг 161,9 тыс. тонн при урожайности 145,1 ц/га»,— отметила руководитель органа по сертификации Донского филиала «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая.

Госпожа Поддубецкая добавила, что в хозяйствах столовую свеклу, традиционно, отправляют на хранение по старинным технологиям: укладывают в емкости, переслаивая соломой, опилками или песком. Этот метод обеспечивает оптимальный газообмен и поддерживает нужный уровень влаги. На переработку корнеплоды сахарной свеклы везут на ближайшие сахарные заводы.

«Все проверенные партии соответствовали установленным нормам. По итогам исследований производители зарегистрировали декларации о соответствии»,— заключила руководитель органа сертификации в разговоре с «Ъ-Ростов».

