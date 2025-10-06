Эксперты рассказали о самых подешевевших на Дону поддержанных автомобилях
В Ростовской области поддержанные автомобили подешевели на 2,5% по сравнению с первым кварталом 2025 года, а их средняя цена составила 775 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Так, в третьем квартале 2025 года наибольшее снижение в цене в сравнении с январем-мартом снизились средние цены автомобилей марок Renault (-11,4%, до 700 тыс. руб.), Ford (-7,1%, до 650 тыс. руб.), Chevrolet (-6,2%, до 530 тыс. руб.), Opel (-5%, до 570 тыс. руб.), а также Volkswagen (-4,3%, до 1,1 млн руб.) и Daewoo (-4,3%, до 220 тыс. руб.).
Среди конкретных моделей подешевели Renault Logan, Chevrolet Niva (-11,8% обе) и Renault Duster (-10,6%), Opel Astra (-10,4%), Chevrolet Lanos (-9,6%), Ford Focus и LADA Kalina (-8,8% каждая), а также Kia Sportage (-8,6%). Всего с начала года более чем на 5% подешевели суммарно 20 моделей.
Кроме того, средняя цена на автомобили с пробегом в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5,2%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего подешевели машины марок Hyundai (-16,7%), Renault (-15,5%), Ford (-9,7%), Kia (-9,6%) и Nissan (-9,5%). На конкретные модели этих марок цены также снизились: Hyundai Elantra (-28%), Kia Sportage (-14,6%), Renault Logan (-14,5%), Volkswagen Polo (-13,6%) и Hyundai Solaris (-12,4%).
Тем не менее эксперты заявляют, что снижение медиальной стоимости также определяется и количеством предложений о продаже.