На Дону вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП

Каменский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемого по уголовному делу о ДТП (ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в результате которого погибли дорожные рабочие. Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры по Ростовской области.

Суд установил, что в мае 54-летний житель Калужской области за рулем грузового автомобиля на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе допустил наезд на дорожных рабочих, из которых трое скончались от полученных травм на месте происшествия.

Виновного приговорили к 5,5 годам в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев