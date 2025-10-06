Девушка за рулем мотоцикла погибла в ДТП на территории Краснодара

В результате аварии в Краснодаре погибла 24-летняя девушка, управлявшая мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла в станице Елизаветинской около 13:17 мск. Водитель автомобиля Chevrolet двигался по улице Степной со стороны улицы Советской, на перекрестке он не предоставил преимущество движущемуся мотоциклу. В результате этого два транспортных средства столкнулись.

Сотрудникам бригады скорой помощи не удалось спасти пострадавшую, она скончалась на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина