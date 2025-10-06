Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девушка за рулем мотоцикла погибла в ДТП на территории Краснодара

В результате аварии в Краснодаре погибла 24-летняя девушка, управлявшая мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла в станице Елизаветинской около 13:17 мск. Водитель автомобиля Chevrolet двигался по улице Степной со стороны улицы Советской, на перекрестке он не предоставил преимущество движущемуся мотоциклу. В результате этого два транспортных средства столкнулись.

Сотрудникам бригады скорой помощи не удалось спасти пострадавшую, она скончалась на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

Новости компаний Все