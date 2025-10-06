Акции компании по добыче редкоземов в Гренландии выросли на 75% после заявлений Трампа

Акции американской компании Critical Metals, занимающейся в числе прочего добычей редкоземельных металлов в Гренландии, выросли на 75%. Это связано с новостью Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа может купить долю в Critical Metals.

Как отмечают источники, такая сделка даст США прямой доступ к месторождению редкоземельных металлов Танбриз в Гренландии. Ранее господин Трамп говорил о том, что он хотел бы присоединить Гренландию к США. Глава компании Tanbreez, управляющей месторождением, рассказывал, что в 2024 году США настояли на том, чтобы ее не продавали корпорациям из Китая. В итоге компанию приобрела Critical Metals за $5 млн наличными и $211 млн акциями.

Администрация президента США активно выражает интерес к редкоземельным металлам, которые необходимы при производстве электроники, в том числе чипов. Ранее США купили доли в компаниях этой сферы Lithium Americas и MP Materials. А сегодня стало известно, что США обсуждают совместную разработку редкоземельных металлов с Турцией.

Как заявили на запрос Reuters в администрации США, никаких договоренностей с Critical Metals нет, в целом же в администрацию обращаются «сотни компаний, призывающих инвестировать в их проекты в сфере критически важных полезных ископаемых».

Яна Рождественская