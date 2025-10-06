Bloomberg: Турция и США обсуждают совместную разработку редкоземельных металлов

Анкара и Вашингтон изучают возможность партнерства по разработке крупного месторождения редкоземельных металлов, недавно открытого в районе Бейликова в Центральной Анатолии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, переговоры с США активизировались из-за того, что турецкие власти не смогли достичь соглашения с Китаем и Россией.

Анкара планирует построить аффинажный завод, руда которого содержит более 1% оксидов редкоземельных металлов, отмечается в публикации. Турецкие власти ведут переговоры о возможном сотрудничестве по этому проекту с США, Канадой и Швейцарией, сообщает Bloomberg.

Правительство Турции недавно сделало заявление об открытии месторождения редкоземельных металлов в районе Бейликова провинции Эскишехир в 2022 году. Турецкие власти утверждают, что открытое месторождение — второе в мире по объему содержащей редкоземы руды с запасами 694 млн тонн. В 2023 году в провинции Эскишехир был открыт завод редкоземельных металлов.

По словам источников, переговоры Турции с Китаем и Россией затормозились из-за разногласий по поводу передачи технологий и прав на переработку. «Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому же проекту в октябре 2024 года, но переговоры зашли в тупик после того, как Пекин настоял на транспортировке и переработке сырья в Китае, отказавшись от передачи технологий»,— говорится в публикации.

В сентябре Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет нанес визит в Вашингтон. По итогам его переговоров с президентом США Дональдом Трампом турецкие власти заявили о начале новой главы в отношениях с Вашингтоном. Было объявлено, что страны работают над углублением сотрудничества в сфере энергетики и обороны. Позднее господин Эрдоган сообщил, что напомнил американскому коллеге и об истребителях F-35, которые Анкара так и не получила от США, несмотря на выплаченные средства.

Анастасия Домбицкая