В Усть-Донецком районе из-за тумана произошло смертельное ДТП

В Усть-Донецком районе сегодня днем, 6 октября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, на трассе «Шахты-Раздорская-Цимлянск» 42-летний водитель Lada Priora совершил обгон впереди движущегося транспортного средства. В условиях плохой видимости, тумана, он допустил столкновение с грузовиком под управлением 47-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля легкового автомобиля погиб на месте.

Константин Соловьев