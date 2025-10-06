На трассе «Дон» под Туапсе в ДТП погибли двое человек

На федеральной трассе «Дон» в районе Туапсинского округа 6 октября около 11 часов утра произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Туапсинского округа.

По данным ведомства, авария случилась на 1420+750 км магистрали. Водитель автомобиля Toyota Corolla 1956 года рождения, двигаясь по крайней правой полосе, уснул за рулем и превысил скорость. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком КамАЗ с рефрижератором. За рулем фуры находился мужчина 1967-го года рождения.

От удара водитель легкового автомобиля и его 66-летняя пассажирка скончались на месте.

Анна Гречко