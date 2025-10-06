Банк Уралсиб — в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в сентябре, по версии портала Выберу.ру. В сентябрьском исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитного портфеля на 01.08.2025 года.

Фото: freepik.com

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

