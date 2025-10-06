В Таганроге пять человек пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля

В Таганроге на улице Михайловская столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 75-летний водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным такси Hyundai County под управлением 52-летнего водителя. В момент ДТП автобус двигался по маршруту № 28, в его салоне находились 10 пассажиров.

В результате столкновения пострадали водитель автомобиля Honda и пассажиры автобуса 44, 72 и 44 лет.

Константин Соловьев