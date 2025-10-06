На трех центральных улицах Ростова появятся платные парковочные зоны

С 6 октября 2025 года в Ростове-на-Дону начнут работать платные парковочные зоны на нескольких центральных улицах города. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, на пр. Чехова парковочные места появятся на участке от ул. Варфоломеева до ул. Текучева. Это позволит разгрузить наиболее загруженные участки проспекта в часы пик.

На ул. Седова зона платной стоянки будет работать от пр. Соколова до пр. Ворошиловского. Это обеспечит удобство для жителей и посетителей расположенных рядом организаций.

Кроме того, парковочные места откроют на ул. Тургеневской по нечетной стороне — от пер. Соборного до пер. Газетного.

Валентина Любашенко