Жителя Симферополя осудили за призывы к экстремизму

37-летнего жителя Симферополя осудили за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что в 2015 году симферополец публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы людей по национальному признаку.

Суд приговорил фигуранта к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься администрированием сайтов на 1,5 года.

Алина Зорина