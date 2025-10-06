В Ростове-на-Дону 53% выставленных квартир находятся в домах новейшей постройки

Ростов-на-Дону занял первое место среди российских городов-миллионников по доле современного жилья на вторичном рынке — 53% выставленных квартир находятся в домах, построенных после 2016 года. Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

Согласно данным аналитиков, город демонстрирует одну из самых низких ценовых разниц между старым и новым жильем на вторичке. На начало октября 2025 года 1 кв. м в современных домах стоит всего в 1,2 раза дороже, чем в зданиях 1945-1955 годов — 146 тыс. руб. против 119 тыс. руб.

Примечательно, что «сталинки» в донской столице на 13% дороже квартир в домах второй половины XX века. Эксперты объясняют это дефицитом предложения — такое жилье составляет всего 1% от рынка.

В целом по России ценовой разрыв внутри вторичного жилья значителен. Лидерами по разнице стали Челябинск (1,9 раза), Нижний Новгород и Уфа (по 1,7 раза). В половине миллионников квадратный метр в новых домах минимум в 1,5 раза дороже, чем в послевоенных. Наименьшая разница, как и в Ростове-на-Дону, отмечена в Воронеже и Санкт-Петербурге (1,2 раза), а в Краснодаре цены на жилье разных эпох практически сравнялись.

Валентина Любашенко