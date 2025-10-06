На улице Северной в Краснодаре продлили полосу для общественного транспорта

В Краснодаре на улице Северной продлили выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На улице Северной полоса со знаком «А» теперь продлена от улицы Садовой до улицы Ломоносова в обоих направлениях. На новом участке установлены дорожные знаки и разметка.

«В рамках комплексной схемы организации дорожного движения, разработанной Высшей школой экономики, мы продолжаем развитие сети выделенных полос в Краснодаре, чтобы горожане и гости города могли быстрее добираться на общественном транспорте до места учебы, работы, проживания и др. К 2034 году этот показатель планируем увеличить до 45 км»,— сообщил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

В 2023 году участок выделенной полосы был запущен от улицы Седина до улицы Леваневского в обе стороны. В 2024 году в рамках ремонта магистрали полосу продлили до улицы Садовой.

Также выделенные полосы в краевой столице обустроены на участках улиц Мира, Седина, Октябрьской, Ставропольской, Трамвайной, 1-го Мая, Мачуги, Северной, Тургенева, Тюляева, проспекта Чекистов, 40-летия Победы. Их общая протяженность составляет 26 км.

Алина Зорина