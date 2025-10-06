Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%

Российские банки в сентябре выдали гражданам автокредиты на сумму порядка 203 млрд руб., что на 17% превышает результат августа, но на 18% ниже показателей сентября прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



Всего с начала всего объем автокредитования в России составил более 1,1 трлн руб., что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тем не менее, как отмечают эксперты, разрыв между показателями сокращается.

«Рынок автокредитования продолжает планомерную адаптацию, демонстрируя в последние месяцы устойчивую положительную динамику от месяца к месяцу. По оценке экспертов банка, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «мягкий разгон» — рынок набирает обороты по мере снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении банка.

При этом ключевыми драйверами роста остаются субсидированные программы производителей и госпрограмма в сегменте новых автомобилей. Потенциал сохраняет и рынок машин с пробегом, раскрытие которого, по данным специалистов, ускорится в следующем году вслед за планомерным смягчением политики регулятора и ростом органического спроса, что позволит рынку вернуться к «траектории устойчивого роста».