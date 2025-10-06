В Краснодаре собрали более 2,4 тысячи тонн фруктов и ягод

Аграрии Краснодара собрали более 2,4 тыс. т фруктов и ягод. Сбор продолжается. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аграриями собрано 245 т косточковых и 2,1 тыс. т семечковых культур. Одновременно продолжается уборка сои, кукурузы и подсолнечника.

Сейчас аграрии начали засеивать поля озимыми культурами. На урожай следующего года отведено 10,9 тыс. га. Большую часть из которых — 10,1 тыс. га — засеют пшеницей, а оставшиеся 800 га — ячменем. Завершена заготовка кормов для животноводческих хозяйств.

По данным администрации Краснодара, для проведения полевых работ местные аграрии полностью обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами и техникой.

«Спасибо аграриям за неустанный труд. Желаю благоприятной погоды и хорошего урожая!» — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Алина Зорина