На Кубани предотвратили ввоз 20 т зараженного винограда

В Краснодарском крае предотвращен ввоз более 20 т зараженного винограда. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Ввоз винограда был предотвращен 2 октября при проведении фитосанитарного контроля. В 20,7 т свежего винограда обнаружили карантинную повилику (Cuscuta spp.). Продукцию привезли на автомобиле из Узбекистана.

Наличие карантинного вредного организма подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Алина Зорина