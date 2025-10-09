Пластик на минимуме

Негативная динамика ключевых показателей на рынке полимеров — результат падения спроса как внутри страны, так и на ключевых мировых рынках, прежде всего в Китае. Слабое потребление уже привело к падению цен до многолетних минимумов. И в перспективе этот тренд усилится из-за запуска новых крупных мощностей по базовым пластикам.

Российский сектор производства и переработки полимеров перешел в стадию стагнации на фоне сложных макроэкономических условий, констатировали участники внеочередного общего собрания Союза переработчиков пластмасс (СПП). Как указал президент СПП, вице-президент Российского союза химиков Михаил Кацевман, за первое полугодие в стране было выпущено 5,4 млн тонн всех видов пластмасс в первичных формах, что на 1,5% меньше результата аналогичного периода 2024 года. Снижение по пяти базовым крупнотоннажным полимерам (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и полистирол с учетом компаундов) составило 0,2%, до 4 млн тонн.

Существенный рост производства пластиков в России господин Кацевман ожидает только к 2030 году, когда будет запущен ряд крупных мощностей. Это Амурский газохимический комплекс СИБУРа, Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании, а также Балтийский химический комплекс «Русхимальянса». После их выхода на полную мощность российский рынок полимеров в базовом сценарии вырастет вдвое, до 15,5 млн тонн. При этом активно наращивать объемы производства планируют и соседние с Россией страны Центральной Азии. Туркменистан, Казахстан и Узбекистан в ближайшие годы рассчитывают довести свои мощности до 5,7 млн тонн. Такой масштабный запуск новых комплексов рождает профицит полимерных материалов на рынке, указывает Михаил Кацевман. При этом, по его словам, несмотря на обеспеченность базовым сырьем, в России сохраняются сложности со многими специальными марками и другой малотоннажной химической продукцией. Хотя, признает эксперт, российские компании нефтехимической промышленности в 2022–2024 годах разработали и освоили выпуск десятка новых марок.

Сокращается и производство изделий из пластмасс и резины. По данным Росстата, в январе—июле оно упало на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В июле снижение производства продукции в категориях труб, плит, листов и пленок было еще более значительным — 11–14% год к году.

Согласно индексу производства 30 сегментов изделий из пластмасс и резин, за первое полугодие 2025 года отрицательная динамика прослеживалась по 18 видам продукции, в то время как в прошлом году падение отмечалось только по 12 категориям, указал господин Кацевман.

Он напомнил, что падение началось в 2022 году на фоне СВО и почти весь год производство оставалось на отрицательных значениях. К марту 2023 года наблюдалось кратковременное восстановление показателей, но уже через четыре месяца, к сентябрю того же года, начался продолжительный нисходящий тренд, который сохраняется до сих пор.

Сокращение рынка

По данным СПП, на фоне такой динамики сокращается число производителей. За первое полугодие 2025 года Федеральная налоговая служба зарегистрировала 1124 новых юридических лица, основным видом деятельности которых является производство пластмассовых и резиновых изделий. Это на 16% меньше результата за аналогичный период предыдущего года. Также увеличиваются темпы ухода компаний с рынка — в первом полугодии были закрыты 874 юрлица, что на 1% больше уровня прошлого года и на 19,7% больше закрытий в 2023 году.

Кроме того, компании стали меньше инвестировать в оборудование для переработки пластмасс и каучука. В прошлом году вложения упали почти на 30%, до $541,7 млн.

Значительное сокращение инвестиций в переработку пластмасс объясняется высокой базой 2023 года после отложенного спроса, сокращением спроса во многих сегментах, низким курсом доллара, а также заградительной стоимостью кредитования из-за высокой ключевой ставки.

Негативные факторы

На фоне сужения спроса также сокращается импорт, львиная доля которого приходится на Китай. Импорт готовых полимерных изделий в Россию в 2024 упал на 17% относительно 2023 года, до 1,07 млн тонн, свидетельствуют данные Аналитического центра ТЭК. «Налицо тенденция к замещению импортной продукции отечественной: доля импорта во внутреннем потреблении пластиковых изделий снизилась с 17% в 2021 году до 13,7% в 2024-м»,— пояснил Михаил Кацевман.

Эксперт выделяет несколько угроз для развития полимерного сектора. Он отмечает, что текущее состояние внутреннего рынка не позволяет компаниям обеспечивать НИОКР, а также собственную прибыльность. Кроме того, компании-переработчики до сих пор испытывают проблемы с некоторыми видами сырья из-за отсутствия в России необходимых производственных цепочек, а также ввиду фактической монополизации рынка крупнотоннажных полимеров. Среди других проблем — отсутствие отечественного оборудования, разрыв научного сообщества и реальной экономики в инжиниринге, дефицит квалифицированных кадров и низкая производительность труда. По его мнению, решать эти проблемы нужно за счет создания «дорожных карт» с конкретными решениями по развитию отрасли.

Тенденцию к снижению объемов мировой торговли базовыми полимерами отмечает и руководитель продуктового маркетинга СИБУРа Виктория Уварова. Это связано с запуском во многих странах собственных мощностей по производству пластиков. Основным драйвером снижения становится рост самообеспеченности ключевых импортеров, в частности Китая, занимающего более четверти рынка мировой торговли. Госпожа Уварова напомнила, что ранее китайский полимерный рынок рос вдвое быстрее темпов ВВП, но сейчас динамика замедлилась на фоне высокой долговой нагрузки производителей и кризиса на рынке недвижимости, который является одним из ключевых сегментов сбыта пластиков. Также на спрос негативно влияют проблемы в сфере демографии и рынка труда.

В России наблюдается стагнация внутреннего потребления, которая будет усугубляться демографическими проблемами, прогнозирует госпожа Уварова. На фоне низкого спроса, по данным СИБУРа, ключевые нефтехимические котировки — на исторических минимумах. А ввод новых мощностей приведет к тому, что котировки будут находиться на минимальных уровнях в ближайшие годы, отметила эксперт. Объем переработки в компании ожидают на уровне более 4,3 млн тонн, что на 0,2% ниже прошлогоднего уровня.

По данным Национального биржевого ценового агентства (НБЦА), лидерами снижения цен по итогам девяти месяцев 2025 года в секторе базовых полимеров являются ПВХ и полистирол. Их стоимость упала на 11%.

Котировки полиэтилена и ПЭТФ опустилась на 8%, полипропилена — на 6%.

Кроме того, сегмент ПВХ демонстрировал и наиболее сильное снижение объемов производства. Так, по данным НБЦА, выпуск этого вида полимеров упал на 13%. По словам главного эксперта НБЦА Валерии Самариной, такой провал связан с целым рядом негативных факторов. Так, в феврале на одном из крупнейших заводов — «РусВиниле» — было приостановлено производство из-за прекращения поставок сырья с «СИБУР-Кстово» (предприятие ушло на внеплановый ремонт). В мае сокращение поставок наблюдалось со стороны «Саянскхимпласта» (мощность 350 тыс. тонн в год), который в этот момент передавался от бывших владельцев в государственную собственность. Сейчас, отметила эксперт, рынок гадает, кому в дальнейшем отойдет это предприятие — «Росхиму» или, что более вероятно с учетом технологической связи, «Роснефти». Также влияние на объемы производства ПВХ оказал плановый ремонт на «Каустике» в июне—июле, на «Саянскхимпласте» с июля по начало сентября и на БСК, который затянулся до конца сентября. При этом по итогам семи месяцев производство полиэтилена, полиэтилена низкого давления и ПЭТФ выросло на 11%.

Экологическая нагрузка

Помимо слабой конъюнктуры на рынке полимеров критическое влияние на их выпуск и переработку может оказать предложенное Минприроды повышение ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей, отмечает гендиректор СПП Петр Базунов. Он напомнил, что по пластикам обсуждается увеличение ставок в 5 раз — с 3,84 тыс. до 23,82 тыс. руб. Такая динамика вкупе с ростом норматива утилизации с 25% до 50%, а также с учетом повышающих коэффициентов, отражающих сложность извлечения отходов, технологичность их применения, возможное количество циклов переработки во вторичное сырье и спроса на него, повысит экосбор для производителей полимерной упаковки в среднем в 22 раза, указал господин Базунов. «Ни одно промышленное предприятие не способно покрыть такие расходы без учета изменений в цене своей продукции»,— отметил он.

По оценкам СПП, чтобы оплатить экосбор в 80 тыс. руб. с тонны готовой продукции, производитель должен увеличить ее стоимость не менее чем на 20%.

При выпуске в среднем 20 тыс. тонн упаковочных материалов в год компания с оборотом 4–5 млрд руб. в год должна будет заплатить в зависимости от типа выпускаемого материала до 800 млн руб. экологического сбора в год. Очевидно, что экологическая нагрузка превысит налоговую, так как налоговые платежи накладываются на налогооблагаемую базу предприятия, в то время как экологический сбор — на массу выпускаемых материалов, подчеркнул Петр Базунов.

В СПП настаивают на отсрочке кратного увеличения базовых ставок до тех пор, пока не будут устранены неточности в законодательстве о расширенной ответственности производителя, проведена обкатка его применения на основе уже существующих базовых ставок экосбора и нормативов утилизации, а также до удаления из методики расчета экоплатежей коэффициента сложности обработки отходов.

В свою очередь, Михаил Кацевман добавил, что установленный норматив утилизации в целом невыполним. «Все зарубежные страны твердо поняли, что больше 12–14% полимерного мусора невозможно перевести во вторичные ресурсы. Но у нас норматив планируется повысить до 100%, в то время как весь остальной мир сжигает подобные отходы»,— отметил он.

Бизнес-аналитик АО «Георг Полимер» Татьяна Куприна также указала на «критическую несоразмерность экоплатежей». По ее мнению, действующие ставки уже являются серьезной нагрузкой на бизнес, а в 2027 году в структуре затрат экосбор будет составлять около 20%, что выше таких пунктов расходов, как налоги, зарплата сотрудникам и электроэнергия. По ее мнению, многие предприятия не выдержат таких условий работы и рискуют закрыться, что приведет к дефициту упаковки и сократит поставки продукции, которая в ней нуждается.

