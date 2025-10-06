В Ростове два блока здания гребной базы отремонтируют за 245 млн рублей

Капитальный ремонт двух блоков здания гребной базы гребного канала «Дон» (спортивная школа олимпийского резерва №5) планируют завершить в конце 2026 года. На реализацию проекта из областного бюджета направлено 244,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

В этих блоках находятся игровой и тренажерный залы, раздевалки, а также вспомогательные и административные помещения. В ходе капремонта планируется заменить кровлю, фасад, окна и двери, а также обновить внутренние инженерные коммуникации и провести отделочные работы.

Отмечается, что в блоке 2 уже завершены все внутренние демонтажные работы, и подрядчик приступил к демонтажу фасада и установке окон.

Наталья Белоштейн