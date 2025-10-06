Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В северных районах Дона начался отопительный сезон

В северных районах Ростовской области запустили отопительный сезон из-за минусовых температур, которые держатся несколько дней. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации телеканала, в Красносулинском районе газовые котлы запустили сегодня. Заместитель главы района по вопросам ЖКХ Валерий Шаповалов пояснил, что полноценная подача тепла в жилые дома начнется к 15 октября — после проверок и настройки новой автоматики, которую установили в котельной в 2025 году.

В первую очередь обогрев включат в детских садах, школах и больницах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что решение о начале отопительного сезона принимает глава города на основе рекомендаций коммунальных служб и метеорологических данных. Основной критерий запуска отопления — стабильная среднесуточная температура ниже +8 °C на протяжении пяти суток подряд.

Валентина Любашенко

