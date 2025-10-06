Умерла ветеран войны и Почетный гражданин Ростова Инесса Козлова

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ростова-на-Дону Инесса Козлова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Инесса Васильевна окончила школу в 1941 году и была призвана Верхнедонским военкоматом в РККА в 1942 году. Служила писарем при штабе артполка, принимала участие в освобождении Ростовской области и участвовала в Сталинградской битве.

Глава Ростова-на-Дону принес искренние соболезнования семье ветерана.

Наталья Белоштейн