Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о дронах в Европе, китайских разведданных по Украине и ДСНВ

В Кремле приветствуют заявление Трампа о ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

  • Кремль приветствует заявление президента США Дональда Трампа, который назвал хорошей идеей предложение Владимира Путина продлить на год действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
  • Утверждение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что РФ стоит за инцидентами с БПЛА в ФРГ, безосновательно и огульно.
  • История с дронами в Европе странная, но обвинять Россию не стоит, европейцам стоит расширять кругозор.
  • В контексте заявлений украинской стороны о том, что КНР помогает РФ разведданными для нанесения ударов по Украине, — Россия обладает собственным потенциалом, в том числе и космическим для выполнения военных задач.
  • Кремль обнародует указ Путина о назначении врио Тверской области, когда его кандидатуру определят.
  • Сегодня у Путина запланирован международный телефонный разговор, президент также примет с докладом вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
  • Завтра, в свой день рождения, президент России проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
  • У Путина запланировано много международных разговоров, в течение дня ему будут поступать поздравления от зарубежных коллег.

Новости компаний Все