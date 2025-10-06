Песков о дронах в Европе, китайских разведданных по Украине и ДСНВ
В Кремле приветствуют заявление Трампа о ДСНВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
- Кремль приветствует заявление президента США Дональда Трампа, который назвал хорошей идеей предложение Владимира Путина продлить на год действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
- Утверждение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что РФ стоит за инцидентами с БПЛА в ФРГ, безосновательно и огульно.
- История с дронами в Европе странная, но обвинять Россию не стоит, европейцам стоит расширять кругозор.
- В контексте заявлений украинской стороны о том, что КНР помогает РФ разведданными для нанесения ударов по Украине, — Россия обладает собственным потенциалом, в том числе и космическим для выполнения военных задач.
- Кремль обнародует указ Путина о назначении врио Тверской области, когда его кандидатуру определят.
- Сегодня у Путина запланирован международный телефонный разговор, президент также примет с докладом вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
- Завтра, в свой день рождения, президент России проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
- У Путина запланировано много международных разговоров, в течение дня ему будут поступать поздравления от зарубежных коллег.