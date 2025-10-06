Мерц: Германия предполагает, что за инцидентами с БПЛА в стране стоит Россия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, беспилотники, замеченные над Германией в эти выходные, принадлежат России. В том числе и за теми, которые нарушили десятки авиарейсов и задержали более 10 тыс. пассажиров в аэропорту Мюнхена, добавил он.

По словам господина Мерца, частота вторжений в воздушное пространство Европы «беспрецедентна даже по сравнению со временами холодной войны». Однако он добавил, что ни один из замеченных дронов не был вооружен и все они выполняли разведывательные полеты. «Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия»,— сказал он (цитата по Reuters).

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в Германии расследуют это дело «в следующем веке». Она напомнила, что Берлин до сих пор не установил, кто подорвал «Северные потоки».