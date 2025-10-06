Главный индекс Парижской биржи упал на 2% после отставки премьера Лекорню

Индексы Парижской фондовой биржи снижаются после отставки премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Основной французский фондовый индекс CAC 40 снижается более чем на 2%.

По состоянию на 11:40 мск CAC 40 снизился на 1,91% к закрытию прошлой сессии и достиг стоимости €7927, следует из данных торгов. Резкое падение началось после 09:39 по местному времени, когда объявили об отставке господина Лекорню.

Себастьен Лекорню подал в отставку спустя месяц после назначения премьер-министром Франции. Вчера он представил первый состав нового правительства, подавляющее большинство которого, как отмечает канал BFM TV, составили «бывшие министры и приближенные к президенту». Себастьен Лекорню был седьмым премьер-министром при президенте Франции Эмманюэле Макроне.

