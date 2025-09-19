Париж побастовал в свое удовольствие

Париж и несколько других городов Франции пережили 18 сентября забастовки и демонстрации, устроенные на сей раз по призыву профсоюзов, а не стратегов соцсетей. По подсчетам организаторов, на улицы по всей стране вышли около миллиона человек. По подсчетам властей — вполовину меньше. За происходящим в Париже следил корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновение полиции с демонстрантами в Париже (18 сентября 2025 года)

Фото: Thibault Camus / AP Столкновение полиции с демонстрантами в Париже (18 сентября 2025 года)

Фото: Thibault Camus / AP

После недавнего выступления «сентябристов» из Bloquons tout, обернувшегося пшиком, французские профсоюзы решили показать дилетантам, как это делается. Главные профцентры страны, сколько их есть,— Всеобщая конфедерация труда (CGT), Французская демократическая конфедерация труда (CFDT), «Рабочая сила» (FO), Французская конфедерация управленцев — Генеральная конфедерация управленцев (CFE/CGC), Французская конфедерация христианских трудящихся (CFTC), Национальный союз автономных профсоюзов (Unsa), Федерация унитарных профсоюзов (FSU) и объединение Solidaires — призвали к национальной забастовке 18 сентября в знак протеста против жестких бюджетных мер, обещанных правительством.

Изначально акция готовилась против антикризисной политики и «голодного года» премьера Франсуа Байру. Но Байру и так был вынужден уйти в отставку. Казалось бы, народ добился своего, и можно было подождать, с чего начнет новый премьер Себастьен Лекорню. Однако профсоюзы решили не отменять призыв, чтобы два раза не вставать — точнее, два раза не подниматься.

Премьер Лекорню, понимая опасность, не сделал до 18 сентября ни одного лишнего шага, чтобы ненароком не подлить масла в огонь.

Но забастовщики исходили из того, что от верного соратника президента Эмманюэля Макрона ждать благоприятных инициатив все равно не приходится.

Маршрут парижской манифестации оказался традиционным. Первоначальное предложение CGT пройти от площади Бастилии до площади Согласия власти категорически отвергли. На переговорах определили другой путь: сбор на площади Бастилии, выход колонны к площади Республики, а затем по бульвару Вольтера к площади Нации.

Власти ожидали самого худшего. Префект полиции предупреждал о тысячах «профессиональных погромщиков» и призывал торговцев закрыть лавки и заколотить витрины.

Это вызвало возмущенные комментарии: почему полиция заранее объявляет «спасайся кто может» вместо того, чтобы обеспечить защиту?

Пока полиция стерегла колонны на марше, отдельные группы попытались сыграть на эффекте неожиданности. Чиновники Министерства культуры решили заблокировать вход в ведомство, чтобы поговорить по душам с министром Рашидой Дати. Но та, занятая собственными судебными делами и мечтами возглавить мэрию Парижа, навстречу к ним не вышла.

Точно так же не встретились с демонстрантами, проникшими во двор Министерства финансов и экономики, и менеджеры, ответственные за финансовые программы. Полсотни активистов из профсоюза железнодорожников проникли в министерское здание в Берси через приоткрытые ворота, покричали во дворе, поаплодировали сами себе и вскоре спокойно вышли, ничего не повредив и никому ничего не доказав.

Вечером, когда демонстранты разошлись по домам, все стороны выступили именно так, как от них ожидалось.

Лидеры профсоюзов остались довольны: явка была образцовой.

Теперь профсоюзы могут думать о продолжении давления на еще не сформированное правительство: по темам отмены пенсионной реформы, введению дополнительных налогов на богатых и новых вложений в социальные сферы — вопреки реальностям государственного долга.

«Теперь мяч на стороне премьер-министра», — заявили лидеры профсоюзов. Межпрофсоюзное объединение собралось 19 сентября. Себастьену Лекорню предъявили «ультиматум»: если до 24 сентября он не откликнется на требования профсоюзов, организации вновь соберутся и быстро назначат новую дату забастовки и демонстраций, заявили генеральный секретарь CFDT Мари-Лиз Леон и лидер CGT Софи Бине.

Левое крыло французской оппозиции во главе с Жан-Люком Меланшоном не преминуло объявить акцию «событием огромного масштаба» и прямым продолжением борьбы против пенсионной реформы. По словам политика, президент Макрон «сделал ситуацию неконтролируемой для себя и своей системы».

Министр внутренних дел Бруно Ретайо подвел итоги. «Мы смогли гарантировать свободу мирно манифестировать»,— сказал он.

Тут стоит подчеркнуть, что главной задачей полиции во время демонстраций была защита самих демонстрантов, чтобы они, не дай бог, не покалечились в революционном пылу и прошлись по городу так, чтобы ни манифестанты, ни парижане не пострадали. Задачи их всех арестовать и посадить не стояло. Но без огрех не обошлось. Министр поблагодарил профсоюзные организации за соблюдение порядка, но посетовал на присутствие «7300 радикальных элементов». За вчерашний день было задержано 309 человек, 134 оставлены под стражей. В стычках пострадало 26 полицейских.

Демонстрации все же и вправду оказались относительно мирными. Лишь к концу марша по бульвару Вольтера отчаявшиеся погромщики разбили автобусные остановки и расписали стены банков лозунгами про смерть капитализма. Но солнечная погода помогла большинству сохранить праздничное, а не штурмовое настроение. Особенно запомнился момент, когда колонна профсоюзников с красными шарами и транспарантами вступила на площадь под боевую забастовочную песню на мотив «Катюши». Тексты, конечно, были иные: не яблоки и груши, а «Greve generale» — «Мы хотим всеобщей стачки». Но мотив узнавался легко, и, как ни пой, суть ясна: работу бросят, бастовать будут, а любовь — Катюша сбережет.