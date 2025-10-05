Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр

В Елисейском дворце огласили список министров нового правительства под руководством премьер-министра Себастьена Лекорню. Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр занял должность главы минобороны страны, передает AFP.

Министром экономики был назначен Ролан Лескюр. До этого он занимал пост министра промышленности и энергетики. Министр культуры Рашида Дати, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен остались на своих постах.

Состав нового кабинета министров огласили почти через месяц после назначения господина Лекорню, седьмого премьер-министра при господине Макроне. 7 октября он должен выступить с речью в парламенте по вопросам общей политики.