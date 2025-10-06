Седьмой Статдиктант стартует 7 октября

С 7 по 13 октября пройдет седьмой Статистический диктант, приуроченный к Всемирному дню статистики, сообщает Росстат. Тестирование организовано совместно с платформой «Россия – страна возможностей» и будет доступно на сайте sd.rosstat.gov.ru.

В этом году диктант предложен в двух форматах: для школьников и взрослых любителей статистики. После прохождения теста участники получат именные сертификаты в формате PDF, а победители – призы.

Региональный компонент диктанта традиционно сильнее всего представлен в Краснодарском крае: в 2024 году в тестировании приняли участие 2955 человек.

Артур Каверин