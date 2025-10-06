Назначенный месяц назад премьер Франции Лекорню подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку. Президент страны Эмманюэль Макрон принял его заявление, передает канал BFM TV.

Фото: Alain Jocard / Pool / Reuters Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Господин Лекорню был назначен на этот пост в начале сентября. Вчера он представил первый состав нового правительства, подавляющее большинство которого составили «бывшие министры и приближенные к президенту», отмечает канал. Глава МВД Франции Брюно Ретайо раскритиковал новый список министров.

Сегодня утром премьер-министр провел более часа в Елисейском дворце на встрече с президентом. Себастьен Лекорню был седьмым премьер-министром при господине Макроне.

