Основателю и экс-гендиректору «Русагро» продлили арест в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова. Telegram-канал столичных судов сообщил, что в СИЗО им предстоит пробыть еще три месяца.

Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны в конце марта. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии). Основной эпизод обвинения касается якобы мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова. Совокупный ущерб оценивается в 48 млрд руб.

В конце мая господин Мошкович попал под новое уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, в 2019 году состоялась передача охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Вознаграждение якобы предназначалось куратору сельского хозяйства в регионе за общее покровительство.

Защита основателя и бывшего топ-менеджера «Русагро» неоднократно просила суд смягчить меру пресечения и безуспешно обжаловала арест. Вину они не признают.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ-Черноземье» «В Вадима Мошковича выстрелила взятка».

Сергей Толмачев