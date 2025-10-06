На Камчатке вышли на связь шестеро пропавших туристов

Группа из шести человек, попавшая во время поездки в лес на Камчатке, вышла на связь. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. «Подъезжают к поселку Северные Коряки. По их словам, они сегодня и планировали вернуться»,— уточнили в МЧС.

Туристы пропали в районе урочища Аквариум в Елизовском районе. Группа выехала на автомобиле в район урочища «Аквариум» Елизовского района 3 октября. Вчера они должны были вернуться, но перестали выходить на связь.