На Камчатке во время циклона пропала группа из шести туристов

Очередная поисковая операция начата на Камчатке, в районе урочища Аквариум в Елизовском районе пропала группа из шести человек. По информации министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева, тургруппа выехала на автомобиле в район урочища «Аквариум» Елизовского района 3 октября. В воскресенье они должны были вернуться, но перестали выходить на связь.

«За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу. Группа не была зарегистрирована»,— сообщил министр в соцсетях. С его слов, на поиски отправляется сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники.

Охраняемый памятник природы урочище «Аквариум» расположен на реке Левая Авача в 70 км от Петропавловска-Камчатского.

За последние дни это уже третья поисково-спасательная операция в Елизовском районе Камчатки. В субботу на Вилючинском вулкане, закрытом для туристов, погибли альпинисты — 60-летний мужчина и 27-летняя девушка. Они сорвались на сложном участке при восхождении. Их тела эвакуировали спасатели. Еще одна участница похода была спущена с высоты 1,5 км и госпитализирована с переохлаждением. В спасательной операции участвовало 40 человек и вертолет медицины катастроф. 5 октября в районе сопки Бархатной был найден и госпитализирован водитель квадроцикла, который сорвался с обрыва и получил серьезные травмы. Его нашли спасатели, участвовавшие в поисках альпинистов на Вилючинском вулкане.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский