В России почти на 15% увеличат зависящие от размера социальных пенсий выплаты

Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать с 1 апреля 2026 года. Они увеличатся на 14,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Согласно документу, в 2027 году эти выплаты должны проиндексировать на 6,8%, в 2028 году — на 4%. В России социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

На прошлой неделе правительство выделило более 10 млрд руб. на доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в 19 регионах. Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры социальной поддержки направят 18,7 трлн руб.

