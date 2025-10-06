На Дону китайские кроссоверы подешевели в среднем на 4-6%

В сентябре 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области осталась на уровне августа и составила 2,2 млн руб. Самой доступной иномаркой на рынке стал китайский кроссовер Jaecoo J8. Его цена снизилась на 6,4% и теперь составляет 4,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру.

Следом за Jaecoo J8 по снижению средней стоимости идут модели Haval F7 и Omoda C5. Цена Haval F7 уменьшилась на 4,7% и достигла 3 млн руб., а Omoda C5 подешевела на 3,4%, оказавшись на отметке 2,4 млн руб.

За месяц в регионе наиболее значительно подорожал автомобиль «Москвич 3». Средняя цена на эту модель составила 2,1 млн руб., что на 8,3% выше, чем в августе прошлого года. Следом за ним по росту цен идут Solaris KRX, который подорожал на 4,8% и теперь стоит в среднем 2,4 млн руб., и Chery Tiggo 7L, цена на который увеличилась на 2,6% и достигла 3 млн руб.

В целом по России за прошедший месяц средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тыс. руб., достигнув 1,6 млн руб. Последний раз она была на этом уровне в сентябре 2023 года. Средняя стоимость китайского автомобиля тоже поднялась в сентябре до 3,6 млн руб., что на 1,5% выше, чем в августе. Это также близко к уровню цены двухлетней давности.

Наталья Белоштейн