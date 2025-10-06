В Дагестане задержаны пособники Сулейманова по делу об убийстве

Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», крупный бизнесмен из Дагестана Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в организации убийства, совершенного в 2004 году.

Жертвой стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль, который курировал банкротство столичных аэропортов. Таль был застрелен в центре Москвы и скончался в больнице несколько часов спустя. Следствие также связывает Ибрагима Сулейманова и со смертью председателя профсоюзного комитета авиаслужб Геннадия Борисова в 1999 году.

Наталья Белоштейн