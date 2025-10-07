Дни часовых неожиданностей

Женевские часовые дни (GWD) — вторая выставка после весенней Watches & Wonders в часовой столице мира. Ее посетил руководитель «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин

Четырехдневная экспозиция, организованная в децентрализованном формате — в павильоне на набережной Женевского озера, в ближайших отелях и в мономарочных бутиках (в случае их наличия), собрала около 1,9 тыс. профессионалов: представителей брендов, торговли, прессы. В павильон «Ротонда Монблан» можно было свободно войти с улицы — этой опцией воспользовались более 17 тыс. человек. Это были уже шестые GWD, которые проводятся с пандемийного 2020 года. Подробно об истории мероприятия мы рассказывали в прошлогоднем обзоре.

Погода в нынешнем году стояла несравненно более комфортная и подвела лишь единожды: обрушившаяся на город в день открытия гроза загнала гостей приветственного коктейля внутрь «Ротонды», не давая возможности выйти на террасу с шикарным видом на фонтан Же-До.

В прошлом году в GWD в порядке эксперимента участвовали три марки Swatch Group (Breguet, Blancpain и Glashutte Original). Видимо, опыт был признан неудачным, так как в нынешнем году их витрины отсутствовали. Зато один из отцов GWD — генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, назначенный в этом году еще и главой всего часового подразделения корпорации LVMH,— привлек на выставку две подведомственные ему крупные марки — TAG Heuer и Zenith.

От отца-основателя GWD

Отдавая должное организаторским способностям господина Бабена, начну рассказ о новинках с Bvlgari. Наибольший прикладной интерес представляют модели Bronzo, отнесенные к коллекции... Aluminium. Неожиданно? Весьма, учитывая, что с 1998 года в эту коллекцию входного уровня входили часы в алюминиевых корпусах. Ассоциирующаяся с винтажом и парусниками бронза, по сути, является антиподом «крылатого металла». Тем не менее креативный директор Фабрицио Буонамаса счел возможным воспроизвести в новом материале две модели — с указателем времени второго часового пояса и хронограф. Корпуса диаметром 40–41 мм сделаны из бронзы с пескоструйной обработкой, безели — из черного каучука, заводные коронки, кнопки хронографа и глухие задние крышки — из титана с черным покрытием DLC (обычное решение для часов из бронзы, чтобы избежать зеленых разводов на запястье, где они прилегают к коже). Со временем корпуса патинируются и приобретут законченно «морской» вид. Их водонепроницаемость — 100 м, внутри установлены автоматические механизмы.

Две премьеры были и в коллекции Octo Finissimo, которая установила десять мировых рекордов тонкости. После весеннего дебюта модели с циферблатом из зеленого мрамора Verde Alpi в корпусе из желтого золота показана версия Octo Finissimo Marble Tourbillon с циферблатом из синего мрамора — в платиновом корпусе диаметром 40 мм и толщиной 4,85 мм. Несмотря на декоративные качества, мрамор ранее не применялся для изготовления циферблатов: мешают его вес и хрупкость при обработке тонких заготовок. Римское наследие дома Bvlgari делало необходимым освоение процесса выделки мрамора — и вот результат! Часы с мануфактурным калибром толщиной всего 1,95 мм с турбийоном и ручным заводом будут выпущены в 30 экземплярах.

Octo Finissimo Lee Ufan Х Bvlgari представляют другую креативную черту Фабрицио Буонамасы. Он давний поклонник японских мастеров декоративно-прикладного искусства и архитектуры и регулярно вступает с ними в творческие коллаборации. В этом году к сотрудничеству был приглашен живущий в Японии художник и скульптор корейского происхождения Ли У Хван. Он разработал зеркальный циферблат, а корпус Octo Finissimo диаметром 40 мм и толщиной 5,5 мм из титана украшен ручной отделкой. Как рассказал Фабрицио, оптимального результата удалось добиться при помощи... пилки для ногтей. Прозрачная задняя крышка, сквозь которую можно наблюдать за ультратонким (2,23 мм) мануфактурным калибром с микроротором автоподзавода, несет подпись Ли У Хвана и гравировку лимита серии — 150 экземляров. Говорят, что все они уже зарезервированы за клиентами.

Космос как наследие

Поднявшись на один этаж женевского The Ritz-Carlton, можно было обнаружить стенд марки TAG Heuer. Главной новинкой здесь были абсолютно новые Carrera Astronomer с семипозиционным указателем фаз Луны в положении «6 часов». Они снабжены автоматическим механизмом Калибр 7 с 50-часовым запасом хода, помещенным в герметичный до 100 м корпус диаметром 39 мм и толщиной 12,16 мм. На глухой задней крышке выгравировано симпатичное изображение астрономической обсерватории. Марка апеллирует к своему космическому опыту: первый американский астронавт Джон Гленн в ходе полета 20 февраля 1962 года на корабле «Меркурий-Атлас-6» имел при себе секундомер (не часы!) производства Heuer. Представлены три стальные версии Astronomer: на полностью стальном фирменном «рисовом» браслете, с черным полем индикатора лунных фаз; на «рисовом» браслете с центральными звеньями из розового золота (из него также сделаны стрелки и метки на белом циферблате); на кожаном ремешке, с серым полем индикатора. Две последние — лимитированные, по 500 экземпляров каждая. Цены, как и положено TAG Heuer, демократичные: модели без золота стоят по 4,55 тыс. швейцарских франков, с золотыми элементами — 6,9 тыс. франков. Самой выразительной мне показалась первая, регулярная версия. Про скромную новинку Zenith «Коммерсантъ Стиль» уже писал.

Служа футболу

Хотя марка Hublot и входит в часовое подразделение LVMH, ее в официальном списке участников GWD-2025 не было. Что, однако, не помешало презентации в монобутике на фешенебельной рю де Рон. Среди множества показанных «летних» моделей (Hublot придерживается принципа перманентной демонстрации новинок) выделю Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium: 42-миллиметровый в диаметре и 11,9 мм в толщину титановый корпус, синий градиентный циферблат, логотип Лиги чемпионов на часовом счетчике у отметки «3 часа». Мягкий ремешок с верхним слоем из синей телячьей кожи и подкладкой из черного каучука тоже декорирован мячом, составленным из звезд. Это напоминание о том, что уже десять лет Hublot — официальные часы Лиги чемпионов УЕФА. Каждый экземпляр лимитированной 100 экземплярами серии поставляется вместе с миниатюрной копией приза лучшему футбольному клубу Европы. Механизм — автоматический, с функцией хронографа, розничная цена — 11,9 тыс. франков.

Смелее всех смелых

Ну а что же независимые марки, ради которых во многом и затевались GWD? После прошлогодней сенсации — самых тонких часов в мире, проданных впоследствии более чем за полмиллиона франков,— наш Константин Чайкин в этом году выступил скромнее. Он представил две новинки из семейства ристмонов — анималистических часов с малыми счетчиками, в которых «глаза» являются дисковыми указателями часов и минут. «Рот» забавной «Панды», вошедшей в регулярную коллекцию, представляет собой традиционный для фирменной конструкции индикатор фаз Луны. Зубастая пасть выполненного в единственном экземпляре «Белого тигра» еще изобретательнее: челюсти смыкаются около полуночи, чтобы открыться в пять утра и показать пиктограммное изображение ночной добычи. Каждую из семи ночей недели тигр добывает разных животных, чьи изображения меняются на дисковом указателе. Корпуса диаметром 40 мм сделаны из титана и снабжены анималистическими верхними ушками ремешка, причем в «Панде» они выполнены из черного углеволоконного композита.

Один из инициаторов GWD, основатель марки MB&F Максимилиан Бюссер, еще пять лет назад запустил серию EVO, в которую выходят часы, более приспособленные к активному образу жизни, чем классические Legacy Machine. В серии уже были сложные LM Perpetual EVO с вечным календарем, LM Split Escapement EVO с раздельным спуском и первый хронограф марки LM Sequential EVO (получивший в 2022 году «Золотую стрелку» Гран-при часового искусства Женевы), а теперь в LM101 EVO преобразилась модель Legacy Machine 101 с индикатором запаса хода. В классическом исполнении часы дебютировали в 2014 году и поразили большим (14 мм в диаметре) балансовым колесом, эффектно подвешенным на V-образной арке над пластиной, играющей роль циферблата и одновременно — основы механизма. Все EVO — и новинка не стала исключением — имеют повышенную до 80 м герметичность, завинчивающуюся заводную коронку, запатентованное противоударное кольцо FlexRing между корпусом и механизмом и «спортивный» каучуковый ремешок. В качестве материала корпуса (его диаметр — 40 мм, большая толщина — 16,5 мм — из-за куполообразного стекла) использован прочный и износостойкий титан. Есть перемены и в дизайне: традиционно для серии EVO новинка выполнена в стиле Glassbox, то есть практически лишена безеля, что открывает более широкий обзор на циферблат с отдельными элементами, покрытыми люминесцентным составом. Запас хода мануфактурного низкочастотного (2,5 Гц, или 18 тыс. полуколебаний в час) механизма с ручным заводом увеличен с 45 до 60 часов. LM101 EVO выпускается в двух версиях: с циферблатной пластиной лососевого или зеленого цвета, причем последний меняет окраску в зависимости от угла освещения.

Уже после завершения GWD господин Бюссер объявил о том, что в течение нынешнего октября по случаю 20-летия марки он разыграет право на приобретение двух специальных версий: десяти экземпляров LM101 Longhorn (с удлиненными дужками ремешка) среди «клана» (или «племени») зарегистрированных владельцев часов MB&F и десяти экземпляров M.A.D.1S 20th Anniversary среди покупателей его второй, более доступной марки M.A.D.Edition (3 тыс. франков без налогов). И те, и другие юбилейные часы выполнены в едином стиле — в демократичных стальных корпусах, серебристо-черно-синей цветовой гамме, на бежевых кожаных ремешках и с гравировкой «Fortune Favours the Bold» («Удача благоволит смелым») на задних крышках. Таких предложений часовой мир еще не видел: если кто-то думает, что эти часы можно купить, просто зайдя в бутик, то попробуйте.

Что год грядущий нам готовит?

На правах постскриптума — пара многообещающих анонсов. Во-первых, одновременно с точными датами проведения Watches & Wonders 2026 года (14–20 апреля) стало известно, что на нее вернется мануфактура Audemars Piguet, покинувшая выставку, еще когда она звалась салоном SIHH, то есть до пандемии. Тогда официальное объяснение гласило, что Audemars Piguet централизовала сбыт через собственные магазины и не нуждается в общении с розничными партнерами. О причинах пересмотра решения не сообщается, но сдается, что дело в персоналиях: у компании сменился генеральный директор. Среди десяти других новичков следующего года упоминания заслуживают Credor — драгоценный топ-бренд японской корпорации Seiko, до сих пор продающийся только на исторической родине (возможно, его появление на Watches & Wonders намекает на готовящийся выход на мировой рынок), и Behrens, которая окажется первой маркой из Китая среди 66 экспонентов. Будет интересно!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший консультант Phillips Аурел Бакс и директор по стилю и наследию Vacheron Constantin Кристиан Селмони

Во-вторых, аукционный дом Phillips, нынешний лидер торгов винтажными часами, и мануфактура Vacheron Constantin выступили с инициативой о проведении Concours d’Elegance. Название выбрано по аналогии с конкурсами классических автомобилей, наиболее известными из которых являются смотры на итальянском озере Комо и в калифорнийском Пебл-Бич. Вероятно, часовое мероприятие будет близко по содержанию к автомобильным: коллекционеры показывают свои сокровища, жюри их оценивает и присуждает призы, публика любуется и пьет шампанское. Профит для коллекционеров — дополнительный провенанс, обещающий прибавку к цене в случае выставления лота на торги. Мероприятие планируется провести в Женеве в ноябре 2026 года.

«Коммерсантъ Стиль» будет держать читателей в курсе главных часовых событий.

Юрий Хнычкин