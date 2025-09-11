Полная синхронизация

Совместные лимитированные серии — отличный способ анонсировать новый концептуальный проект, показать яркий дизайн продукта и упаковки и просто сделать хорошее дело.

Zenith x USM Modular Furniture

Часовой бренд из Ле-Локля в качестве партнеров выбрал земляков — швейцарскую же мебельную компанию USM Modular Furniture. Оба предприятия были основаны во второй половине XIX века, а эпоха 1960-х стала для них временем бурного роста и инженерных преобразований: в 1969-м часовая мануфактура выпустила первый в мире автоматический калибр хронографа, а в 1965-м мебельная компания запатентовала шаровой шарнир для крепления стальных модулей. Совместным детищем представителей двух индустрий стали часы DEFY Chronograph USM — первый хронограф в линейке DEFY. В его основе оригинальная модель 1969 года с граненым корпусом и безелем. Новинка получила стальной корпус 37,3 мм с высокоточным калибром El Primero 400, браслет-«лестницу» и циферблаты четырех фирменных оттенков USM (в каждом цвете выпущено по 60 экземпляров). Противовес секундной стрелки хронографа, совершающей полный оборот за 10 секунд, украшен миниатюрным шаровым шарниром USM Haller с люминесцентным покрытием.

Oris x Billion Oyster Project

Часовая компания из Хельштайна известна своими экологическими инициативами, среди которых использование водорослей и переработанного пластика для изготовления циферблатов и упаковки. Новый проект Oris New York Harbor Limited Edition II — стальные 43-миллиметровые дайверские часы Aquis с водонепроницаемостью до 300 м. Их красивый циферблат оттенка морской воды с имитацией волн символизирует борьбу за чистоту мирового океана в целом, и в частности за сохранение устричной колонии в бухте Нью-Йорка. В этом деле часовщикам Oris будет помогать компания Billion Oyster Project, планирующая заселить миллиард устриц в акваторию Гудзона. В благотворительной серии выпущено 2 тыс. экземпляров часов.

Seiko x Pepsi

«Seiko 5 Sports и Pepsi развивались в разных областях, но у них общие ценности: обе марки любимы разными поколениями, особенно среди молодой аудитории, и обе продолжают чтить традиции, одновременно устремляясь в будущее»,— говорится в совместном релизе. А значит, речь не о новом безеле часов в цветах популярного напитка, а об официальном сотрудничестве. Выпущено две версии с логотипами Seiko и оригинальным Pepsi в стиле 1990-х на циферблате. Первая — бело-серебристая, напоминающая заветную алюминиевую банку,— это автоматический трехстрелочник 38 мм с дополнительной индикацией даты и дня недели. Вторая — в черной гамме — отсылает к диетической «Пепси» с нулевым содержанием сахара. Так выглядит модель GMT 42 мм c указателем даты. Обе новинки с красно-синим ободком выпущены в количестве по 7 тыс. штук, упаковка сделана в виде банки Pepsi.

H. Moser x Azuki

Швейцарская часовая компания представила новую серию Elements of Time в сотрудничестве с вымышленной аниме-вселенной Azuki (бренд родился на пересечении искусства, технологий, интернет-культуры). Восемь новых моделей в титановом 40-миллиметровом корпусе рассказывают историю четырех сфер-элементалей, при этом часовое наследие встречается с децентрализованным творчеством NFT. Автоматический трехстрелочник Pioneer Centre Seconds и Pioneer Tourbillon представляют одну из стихий: воды, огня, земли и молнии. Версии отличаются не только оттенком циферблата, но и узором гильоше, которые благодаря искусству мастеров H. Moser передают текстуры волн, пламени, электрических импульсов.

Нина Спиридонова