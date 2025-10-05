Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водитель погиб в аварии с трактором на территории Тихорецкого района

В Тихорецком районе произошла авария, в которой погиб 64-летний водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

ДТП случилось около 18:15 мск на подъезде к хутору Латыши. 20-летний водитель, управляя трактором с навесным оборудованием, врезался в автомобиль Peugeot Partner, который двигался навстречу.

В результате аварии водитель машины скончался на месте происшествия. Сейчас ведется следствие.

Алина Зорина

