Жилые здания Новороссийска восстановят после атаки ВСУ к концу октября

Власти Новороссийска завершат восстановление жилых зданий, пострадавших от атаки украинских дронов 24 сентября, к концу октября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в эфире «Соловьев Live».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

24 сентября краснодарское побережье Черного моря подверглось удару украинских беспилотников и безэкипажных катеров. В центре Новороссийска погибли два человека, еще 12 пострадали. Повреждения получили 20 автомобилей, семь жилых зданий, включая многоквартирные, а также одна гостиница.

«На Суворовской, 71, завершается восстановление квартир и объектов. Я считаю, что к концу месяца мы закончим все работы. Там мы занимаемся ремонтом несущих стен, конструкций — все это находится в процессе восстановления. В доме на Шевченко, 55, который пострадал сильнее всего, уже начаты работы по полной переделке крыши. Самый продолжительный срок на проведение восстановительных работ — месяц», — отметил Андрей Кравченко.

Ранее глава Новороссийска заявил, что ремонтом займутся специализированные застройщики. Больше всего пострадали стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки многоквартирных зданий. Дом на улице Шевченко, 55, получил самые значительные повреждения. Для восстановления необходимо полностью заменить стропильную систему и кровлю.

Алина Зорина